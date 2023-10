Al liceo Selvatico spuntano gli striscioni pro Palestina degli studenti: «Libera subito»

È ormai da una settimana che al centro dell'attenzione pubblica è tornata la questione del conflitto tra Palestrina e Israele. Ma non è una novità, infatti è da 75 anni che va avanti l’occupazione dei terropitori della Palestina da parte di Israele. Oggi, 14 ottobre, il coordinamento Studenti Medi di Padova ha calato degli striscioni dalle finestre del Liceo artistico Selvatico per dire lanciare un messaggio chiaro: Palestina libera subito.

Le motivazioni

«Il governo ha preso una posizione molto chiara, pieno supporto allo stato illegittimo di Israele, associando gli attacchi terroristici di Hamas all’intera resistenza palestinese - sostengono gli studenti - .Ciò non tiene conto che a rimetterci è proprio il popolo palestinese, che ormai da decenni vede le sue libertà e i suoi diritti umani calpestati, i suoi territori occupati, e vive giornalmente una fortissima oppressione da parte del governo israeliano. In tutta Italia sono state fatte iniziative in solidarietà con la Palestina, dalle scuole alle piazze il messaggio è chiaro: né con Israele né con Hamas. In molti di questi momenti le forze dell’ordine sono intervenute reprimendo con la violenza chi stava manifestando. Repressione legittimata poi anche dalle dichiarazioni aberranti del nostro ministro dell'istruzione e del merito Valditara che ha accusato student3 che si sono espressi solidali al popolo palestinese di diffondere messaggi razzisti e antisemiti, minacciando poi due scuole di Milano, il Manzoni e il Setti Carraro di mandare degli ispettori ministeriali per eventualmente prendere provvedimenti giudiziari».

La rivolta

«Tutto questo è inaccettabile, perché limita la libertà di pensiero, e dimostra ancora una volta il livello di oppressione presente in Italia, ancora più alta da quando é salita la destra al governo - chiudono - .Siamo solidali al popolo palestinese e rifiutiamo intimidazioni del genere, saremo sempre dalla parte di chi giornalmente vive abusi, guerra e repressione, con la sola colpa di volersi autodeterminare».