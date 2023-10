Euganeo, i tornelli previsto per la curva Sud saranno installati nelle tribune e all'ingresso della Nord

I tornelli previsti per la nuova curva Sud dell'Euganeo verranno installati nelle tribune e all'ingresso della Nord. Nel progetto di restyling della curva era compresa anche una parte di opere complementari di riqualificazione. Un pacchetto da 250 mila euro che includeva anche i tornelli, ritenuti fondamentali dalla Questura per una questione di sicurezza. Lo stop al cantiere a novembre dello scorso anno, per la nota indagine della Procura che ha coinvolto la ditta e due dipendenti comunali, ha scompaginato i piani e costretto l'amministrazione anche a rivedere i progetti. Per i tornelli agli ingressi della Sud era prevista una spesa di circa 26 mila euro, ora spostata sul resto dello stadio. Entro la primavera, infatti, saranno installati nelle tribune Est e Ovest e in curva Nord. Nella determina che approva lo spostamento della destinazione dei fondi, si evince anche come i tempi per la ripresa dei lavori sia lontana: «I lavori di realizzazione della curva sud non sono ancora conclusi - si legge nel provvedimento - e si prevede l’agibilità della curva non prima della prossima stagione calcistica». Ad allungare i tempi ora non è più direttamente l'indagine della Procura, ma l'ostruzionismo della ditta Esteel, che non ha collaborando con l'amministrazione per ultimare lo stato di consistenza. Una perizia fondamentale per riproporre il bando e proseguire i lavori, perché certifica quello che è stato fatto e quanto vale anche economicamente. Da Palazzo Moroni sono andati avanti lo stesso, stabilendo che l'opera (oltre alla curva Sud sono previsti anche due palazzetti dello sport con tutte i dettagli di sicurezza annessi) è attualmente ferma a circa il 50 per cento. Su un appalto totale da 5,8 milioni di euro, la Esteel quindi non vedrà neanche la metà della cifra, ma appena 2 milioni di euro. Contemporaneamente, il Comune ha anche deciso di invalidare polizze di fideiussione presentate da Esteel del valore di circa 300mila euro.