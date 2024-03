Nuove linee del tram, partono sondaggi per gli scavi tra via Morgagni e ponte Milani

Nelle prossime settimane sono previsti degli interventi nella zona tra il ponte Omizzolo e via Morgagni, finalizzati ad un’indagine approfondita per programmare al meglio i lavori del Sir 3 in quella tratta, previsti per quest’estate. In particolare sono due gli interventi in programma ed entrambi dureranno qualche giorno. Uno su ponte Milani, dove per qualche giorno verrà chiuso il transito sulla pista ciclabile per permettere di fare delle indagini ai due ponti lì presenti, utili a definire la modalità migliore di intervento e la riorganizzazione della viabilità durante i lavori. L’altro intervento invece sarà su via Morgagni, dove verranno realizzati dei saggi per capire l’esatta ubicazione degli apparati radicali degli alberi lì presenti. Per un periodo di uno o due giorni verrà chiuso al transito un tratto delle due corsie di “sorpasso” per entrambe le direzioni di marcia.

Gli scavi

Si tratta di un’attività molto importante per calibrare al meglio la futura operazione di scavo in maniera da ridurre o annullare le interferenze con gli apparati radicali. Come è noto fin dalla progettazione iniziale è stata posta molta attenzione alla tutela del patrimonio arboreo, non solo per quanto riguarda le linee nella loro realizzazione finale ma anche per le possibili interferenze nella fase dei lavori e dei cantieri. In alcune tratte delle nuove linee, come appunto via Morgagni, il tram corre infatti senza la linea elettrica di contatto, la cosiddetta catenaria, nello stesso modo in cui oggi corre in Prato della Valle. In questi punti il tram funziona a batteria proprio per evitare di interferire con gli alberi. Le indagini che verranno effettuate sono necessarie appunto a capire l’esatta ubicazione per poi poter definire al meglio anche le profondità di scavo o le eventuali necessità di rialzo della piattaforma.

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Presto il cantiere della linea Sir3 si trasferirà sul ponte Omizzolo e sulla tratta che interessa via Morgagni. Questi saggi e questi rilievi sono fondamentali per permettere di definire al meglio le modalità di intervento, soprattutto su alcune questioni molto delicate e che da subito hanno richiesto molto approfondimento come le alberature di via Morgagni. I cantieri del tram non si limitano agli interventi che tutti noi vediamo su strada, ma sono preceduti oltre che dalla normale progettazione anche da decine di approfondimenti perché ogni tratto ha le sue particolarità e le sue delicatezze. Questo è uno di quelli e ci permetterà di definire al meglio il lavoro dei prossimi mesi».