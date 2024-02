Futura linea del tram, in via Gozzi è iniziata la posa della piattaforma tranviaria

Sono iniziati oggi, 19 febbraio, i lavori di posa della piattaforma nel tratto di cantiere che interessa via Gozzi. Sono state posizionate le prime armature dentro le quali, nei prossimi giorni, verrà gettato il calcestruzzo per formare la piattaforma tranviaria. Successivamente si procederà con le asfaltature, nel tratto di via Gozzi compreso tra via Trieste e via Scrovegni. Nel tratto tra via Scrovegni e via Tommaseo proseguono invece le operazioni preliminari per la posa della piattaforma.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «In questo momento sono in corso lavori su 2,3 km complessivi di linea. Il Sir3 è lungo poco meno di 6 km significa che un terzo abbondante del tragitto è concluso o in fase di costruzione. Oltre a via Gozzi tutta la tratta dal ponte di Voltabarozzo a via Forcellini. A questo va aggiunto il lavoro in corso nell’area dove sorgerà deposito a Voltabarozzo. La prossima estate, quando le scuole sono chiuse e la città si svuota, sarà il momento per iniziare cantieri più delicati, come il ponte Omizzolo e il tratto tra via Sografi e via Morgagni, che sarà come previsto suddiviso in sottocantieri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri cantieri

Per quanto riguarda gli altri cantieri correlati al tram, il lavoro in corso per lo spostamento delle condotte del gas in via Piovese si sta per concludere, mentre procedono gli interventi in via Sografi, via Giustiniani e sull’asse del Sir2 in via Tommaseo/via Venezia, Corso Milano e Ponte di Brenta. A fine marzo è previsto l’arrivo dei pezzi del nuovo ponte di Voltabarozzo, che verrà successivamente assemblato per essere traslato in posizione durante la primavera.