Il Ministero riconosce al Comune gli 80milioni per il Sir2: «Quante polemiche inutili»

Confermati dal Ministero delle finanze gli 80milioni di euro di finaziamento per il Sir2. Fondi che sono stati confermati perché il Comune ha mantenuto le scandenze, elemento indispensabile per non perderli. «Si dimostra con in fatti che le voci che dicono che i lavori sono in ritardo o che ci sono altri problemi, sono solo sparate che però non hanno fondamento», ha sottolineato l'assessore alla mobilità del Comune di Padova, Andrea Ragona. La procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato deve essere completata entro il 31 dicembre 2023 come previsto dalle norme PNRR. Quindi il finanziamento complessivo del SIR2 passa da 335 milioni a 415 milioni. E’ un contributo importante e dimostra l’importanza e la serietà dell’opera che l’Amministrazione attraverso APS Holding sta portando avanti. Il cronoprogramma è in linea con le previsioni. Bisogna sottolineare anche che con questo finanziamento l’intero Sistema Smart ha una totale copertura finanziaria. «Un documento importante che conferma il finanziamento aggiuntivo che già ci era stato assegnato ai primi di giugno, ma anche perché certifica, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il progetto del SIR2 procede secondo il cronprogramma. Il ministero aveva legato l’assegnazione definitiva del contributo, alla condizione che, ai sensi dell’art 70 del Codice degli Appalti fosse pubblicato un avviso di preinformazione relativo al successivo appalto integrato entro il 30 giugno. Cosa che abbiamo puntualmente fatto. Il bando con l’avviso poi non è andato deserto. Adempiuto questo passaggio, il Governo ha ufficializzato con un decreto del MEF il finanziamento. Proprio su questo punto nelle scorse settimane si sono sprecate le solite polemiche e invece come puntualmente accade queste voci vengono smentite dai fatti e dai documenti del governo. Andiamo avanti convinti di essere sulla strada giusta rispondendo con i fatti alle illazioni polemiche».