Parte la navetta a chiamata per l'ospedale di Schiavonia

Dal 1 settembre partirà un nuovo servizio di trasporto pubblico locale “a chiamata” verso il polo ospedaliero di Schiavonia. «Si tratta di un servizio aggiuntivo e migliorativo – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della Provincia di Padova – che siamo riusciti ad ottenere da Busitalia Veneto, nell’ambito della gara del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Il servizio non è riservato esclusivamente agli spostamenti da e per l’Ospedale di Schiavonia, ma può essere utilizzato anche per i collegamenti tra le fermate presenti nelle diverse località della zona come Stanghella, Pozzonovo, Solesino e Tribano. Il servizio a chiamata è un sistema più flessibile, consente di utilizzare una navetta al posto del pullman consueto di linea ed è in grado di dare risposte dove la domanda è più contenuta e rarefatta. Questo nuovo servizio agevolerà gli utenti che si devono spostare sia per esigenze lavorative, che di studio per gli studenti che frequentano i corsi di laurea all’interno del nosocomio».

La Provincia

«Questa è la dimostrazione della costante attenzione che la Provincia di Padova ha sempre cercato di assicurare sin dall’apertura del nuovo polo sanitario avvenuta nel novembre 2014 - prosegue Gottardo - e proseguita negli anni con la partecipazione a specifici progetti sia con finanziamenti comunitari, sia inserendo nel bando di gara richieste puntuali di collegamento verso la struttura dai territori della bassa padovana».

Come funziona

La navetta a chiamata per l’Ospedale di Schiavonia è un servizio a prenotazione da fermata a fermata, effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 6,30 – 14,30 su tre minibus attrezzati anche per il trasporto disabili. La prenotazione può essere effettuata tramite l’app QuiBus Veneto, indicando luogo di partenza, luogo di arrivo e data. L’app mostrerà tutte le soluzioni prenotabili dalla fermata più vicina all’utente. In alternativa è possibile prenotare telefonicamente dalle 8,30 alle 12,30 nei giorni feriali da lunedì al venerdì, dal 1 settembre al 30 settembre allo 049 8241190 e dal 1 ottobre al numero verde 800.18.47.66. Grazie al contributo della Provincia di Padova, i biglietti per le navette acquistabili su app saranno scontati del 50% rispetto al tariffario extraurbano vigente. E’ possibile anche l’acquisto a bordo con sovrapprezzo.