Iniziata l'elettrificazione della linea ferroviaria: bus sostitutivi fino al 22 dicembre

Infrastrutture Venete S.r.l. ha annunciato l’avvio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Adria-Mestre: fino al 22 dicembre è attivo il servizio di bus sostitutivi fra Adria e Piove di Sacco.

Elettrificazione

L’intervento rientra nel programma di ammodernamento infrastrutturale avviato dalla Regione del Veneto attraverso la società partecipata Infrastrutture Venete, proprietaria della linea dal 2020. Si tratta di un intervento che non solo migliorerà le performance del servizio, ma che avrà un impatto positivo sull’ambiente in termini di sostenibilità, grazie all’eliminazione quasi totale dei mezzi rotabili diesel con i quali fino ad oggi è stato svolto il servizio. Dal 23 dicembre il servizio riprenderà regolarmente e i lavori proseguiranno in orario notturno. Gli orari del servizio di bus sostituitivi sono disponibili sul sito di Sistemi Territoriali a questo link.