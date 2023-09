Si anticipa la campanella nella sede messa a nuovo della scuola De Amicis

Investiti complessivamente oltre 868 mila euro con finanziamenti nazionali e regionali: «La scuola primaria De Amicis è ora più sicura, funzionale ed ecosostenibile», commenta il sindaco di Tribano, Cavazzana. Per questo oggi, sabato 9 settembre, è risuonata in anticipo la campanella a festa per inaugurare la scuola completamente rinnovata ala presenza di Lorenzina Pulze dirigente dell’Istituto comprensivi di Tribano per ben 11anni che dal 1 settembre di settembre è andata in pensione lasciando il posto alla neo dirigente Chiara Martin.

«Una occasione di festa alla presenza di alunni e genitori prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico - commenta il sindaco - Una scuola più bella e sicura, grazie agli interventi di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, nuova rete informatica, nuova illuminazione led cappotti e tinteggiatura esterni, la rigenerazione delle schermature solari e la completa riqualificazione dell’annessa palestra con il rifacimento degli spogliatoi della pavimentazione in legno, la riqualificazione energetica e la posa della nuova illuminazione a led dimerabile».

All'inaugurazione,hanno partecipato il Senatore Antonio De Poli, Il Consigliere Regionale Elisa Venturini , il Vice Presidente della Provincia Vincenzo Gottardo, il sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, l’assessore alla scuola Mirca Zenna e alla famiglia Luana Benelle e Tutta l’ Amministrazione Comunale alla presenza delle due dirigenti scolastiche. I commenti «Con questo intervento stiamo per portare a compimento l’attività di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica della nostra comunità - ha sottolineato Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano - grazie ai fondi regionali e con risorse nazionali abbiamo articolato una progettualità di 4 anni di complessivi che hanno riqualificato la scuola media, elementare, la palestra e l’ asilo nido comunale abbiamo investendo complessivamente circa 1.578.000 euro per avere scuole più belle, accoglienti, funzionali e sostenibili realizzando strutture di qualità e al passo con le esigenze dei più giovani, che siano realmente luoghi di accoglienza, inclusività e socialità, questa giornata è ancora più importante perché diamo l’ avvio ai lavori della nuova mensa scolastica una nuova struttura di 350 mq finanziata con 770.000 euro dai fondi PNRR tra nove mesi questa nuova struttura completerà il nostro plesso scolastico. Tutti questi investimenti garantiscono di fatto un domani più solido per tutta la comunità. Ringraziamo la regione e lo stato per aver permesso tutto questo è aver investito nell’edilizia scolastica del nostro territorio - ha aggiunto l’assessore alla scuola Mirca Zenna. Un sentito ringraziamento va anche alla dirigente scolastica, Lorenzina Pulze, per la sua collaborazione e costante presenza, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici, oltre agli studenti, che durante i lavori nell’istituto hanno affrontato serenamente gli inevitabili disagi».

Ai ringraziamenti si è aggiunto anche Il senatore Antonio De Poli : «Abbiamo occasioni uniche per rigenerare le nostre scuole e questo è un ottimo esempio di come mettere in atto gli interventi di adeguamento del nostro patrimonio scolastico alle norme sismiche, di efficienza energetica e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento informatico, per una scuola sicura, accessibile per tutti e sostenibile per l'ambiente”. E il Consigliere Regionale Elisa Venturini Con questo nuovo intervento prosegue l’attività di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica della nostra regione nonché grazie ai fondi statali e insieme a Comuni e Province, stiamo lavorando da tempo. Continuiamo ad investire per avere scuole più belle, accoglienti, funzionali e sostenibili. Vogliamo strutture di qualità e al passo con le esigenze dei più giovani, che siano realmente luoghi di accoglienza, inclusività e socialità: investire nella scuola significa costruire un domani più solido per tutti».