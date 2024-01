Giallo nella Torre degli Anziani: ritrovate ossa umane durante il restauro. Resti in Soprintendenza

Ossa umane ritrovate all'interno della Torre degli Anziani. All'interno della struttura, dove sono in corso i lavori per renderla visitabile, sono emersi dei resti di uno scheletro, probabilmente risalente però a diversi secoli fa. Una storia che nel tempo potrebbe anche aggiungere un alone di mistero attorno alla torre, che entro la fine dell'anno dovrebbe aprire per la prima volta al pubblico. I reperti, nascosti da una trave e contenuti all'interno di un incavo, sono stati prelevati dalla Soprintendenza, chiamata ad analizzarle per capire a quando risalirebebro e valutare l'ipotesi di un'identificazione. Per ora sembra che l'ipotesi più avvalorata sia che appartangano a diversi secoli fa, quando era abitudine svolgere dei riti in cui le salme venivano poi lasciate in palazzi importanti della città. All'epoca era consuetudine seppellire i corpi nelle costruzioni, soprattutto quelli dei bambini.

I lavori

I lavori che stanno svolgendoi tecnici dell'impresa Rws Srl di Vigonza (costi: un milione e 500mila euro) dovrebbero finire intorno a dicembre. Il progetto di riqualificazione dell'architetto Gianni Tommasi prevede il restauro generale delle volte e delle altre parti principali, in modo da rendere la struttura più stabile e alcuni ritocchi alle pareti esterni della torre, che risale alla seconda metà del dodicesimo secolo. L'accesso, una volta aperta al pubblico, sarà dall'interno di Palazzo Moroni. Si potrà salire fino in cima a gruppi 15 persone alla volta.