Doppia truffa ai danni di altrettanti anziani: il Comune organizza un incontro informativo

Importante serata ieri, martedì 18 aprile, al centro Interparrocchiale di Campodoro sul tema delle truffe ai danni degli anziani: l’incontro, voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Unità Pastorale, il parroco don Lorenzo e la compagnia dei carabinieri di Mestrino, alla presenza del comandante Vincenzo Polizzitto, è stato molto partecipato.

Truffe

Spiega il sindaco Gianfranco Vezzaro: «Abbiamo voluto mettere in piedi questo appuntamento per informare la cittadinanza sulle truffe che avvengono in questo periodo. In particolare negli ultimi giorni sono accadute due truffe ai danni degli anziani: nella prima, con la scusa di un incidente avvenuto al figlio, e della necessità di reperire soldi, il malvivente, dopo aver contattato telefonicamente l’anziano, si è recato da lui e si è fatto aprire la porta di casa, facendosi consegnare dei gioielli d’oro. La seconda andata purtroppo a segno è stata da parte di un finto incaricato del gas. Si tratta di truffe o tentativi di truffe, che hanno come scopo quello di adescare i soggetti fragili. Serate come questa servono per dare le indicazioni di base su come comportarsi, ossia, per esempio, di diffidare dalle proposte che arrivano telefonicamente. È giusto sottolineare che questi personaggi contattano i soggetti fragili al numero fisso di casa. Ci sono poi falsi incaricati di Enel, gas e acqua, che tentano di raggirare gli anziani, presentandosi direttamente al cancello di casa. Quando si hanno dei dubbi è importante non aprire nessuno e contattare i carabinieri al 112 per le verifiche del caso. Come amministrazione comunale stiamo monitorando la situazione e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento».