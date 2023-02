Turismo a Padova, le proposte di Italia Viva: «Serve una sinergia con Terme e Colli Euganei»

La sezione padovana di Italia Viva interviene sul tema del turismo nel territorio padovano, con una proposta volta a migliorare i dati già promettenti pubblicati il mese scorso sulla città.

Turismo

Una relazione di Sebastiano Arcoraci e Gian Ernesto Zanettin, esperti del tema aderenti a Italia Viva, viene illustrata dai coordinatori provinciali, Silvia Ruzzon e Giancarlo Piva: «Padova conferma la progressiva crescita di visitatori nel proprio territorio, complici il recente riconoscimento Unesco di Urbs Picta e l'inaugurazione del Centro congressi. Crediamo che un paio di accorgimenti potrebbero rendere ancora più efficace la proposta ricettiva, avvicinando un turismo di qualità, senz'altro da preferire a quello “mordi e fuggi”. Innanzitutto si potrebbe stringere un rapporto ancora più organico e sinergico fra la città di Padova e l'altra destinazione fondamentale di chi visita il territorio, ossia le Terme. Questo passa attraverso una programmazione pluriennale che va dai trasporti agli eventi. E che dovrebbe comprendere anche il coinvolgimento dei Colli euganei e delle piccole città storiche che rappresentano un patrimonio diffuso dei beni culturali della nostra provincia. Un'esperienza turistica dunque che sia insieme culturale, enogastronomica, naturalistica e legata al benessere fisico. Qualcosa che inviti a stare 3-4 giorni almeno e che leghi appunto parti diverse di un territorio che è un unicum e che deve essere percepito come tale. Altra proposta è quella di istituire un osservatorio del turismo a livello provinciale, che fornisca dati economici e sociologici di tendenza e previsione, possibilmente in collaborazione con Università e Camera di Commercio. Attualmente un osservatorio del genere esiste solo a livello regionale e i dati che fornisce risultano spesso troppo generici per poter pianificare con accuratezza nel medio-lungo termine».