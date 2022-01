Due tutor nel centro abitato di Monselice, funzioneranno come quelli in autostrada

Tutor in centro abitato. É l'ultima novità che renderà Monselice la prima cittadina della provincia di Padova ad avere due rilevatori della velocità nel proprio centro.

Il fatto

La delibera della giunta comunale, come riporta il Gazzettino di giovedì 27 gennaio, risale a una settimana fa. La polizia locale installerà dei rilevatori di velocità sulle strade ritenute più pericolose. Il primo intervento si vedrà in primavera e il tutor sarà posizionato tra l'incrocio di via Muraglie e la rotonda di San Bortolo mentre il secondo apparecchio si troverà nel tratto della Monselice Mare parallelo a via Campestrin. Ciascuno dei due tutor costerà all'amministrazione 35 mila euro e funzioneranno esattamente come in autostrada: calcolando la velocità media di percorrenza tra un punto e l'altro. Saranno accesi solo con gli agenti della polizia locale presenti.