Una doccia per tutti: la raccolta fondi per le cucine popolari in vista della Padova Marathon

Mancano pochi giorni ancora per raggiungere l’obiettivo dei 10mila euro, per la campagna di raccolta fondi “Una doccia per tutti” lanciata dalle Cucine economiche popolari attraverso la Rete del dono, in occasione della Padova Marathon del prossimo 21 aprile. Obiettivo che permetterà di garantire almeno duemila docce calde agli utenti delle Cep. Le Cucine quest’anno sono, infatti, tra le realtà presenti nel Charity program della Maratona padovana. Ad oggi la raccolta ha superato gli 8mila euro, con oltre 160 diversi donatori, ma la scadenza per accedere anche alla possibilità di un “premio” ulteriore da parte di Retedeldono, rilancia la possibilità di donazioni con bonifico entro il 12 aprile e con carta di credito entro il 18 aprile. Partecipare alla campagna di fundraising è semplice, basta collegarsi alla rete del dono, all’indirizzo https://www.retedeldono.it/progetto/corri-le-cucine-economiche-popolari

Numeri

Nel 2023 le Cep hanno permesso a 474 persone di utilizzare il servizio docce, per un totale di 4.645 docce. Per continuare il servizio e garantire la presenza di personale qualificato nell’accoglienza e nella relazione con gli ospiti diventa fondamentale il sostegno di tutti, tanto più in questo tempo in cui i costi di acqua, gas, elettricità, sono lievitati vertiginosamente: con una donazione di 5 euro si garantisce una doccia calda a una persona in stato di necessità. Per ogni doccia viene consegnato all’ospite un kit igiene comprensivo di asciugamano, docciaschiuma, e su richiesta lamette, schiuma da barba, spazzolino da denti e dentifricio. Le stanze della doccia vengono inoltre pulite e sanificate dopo ogni utilizzo.

La maratona

Durante il weekend della Padova Marathon (19-21 aprile 2024) le Cep saranno presenti in Prato della Valle con un proprio stand dove volontari e operatori saranno disponibili a fornire informazioni sulle Cucine economiche popolari, i servizi per le persone vulnerabili, le possibilità di volontariato e di formazione che vengono offerte a studenti, universitari, lavoratori e a chiunque sia interessato e a fare un’esperienza di volontariato sociale. Allo stand sarà inoltre possibile sostenere le attività delle Cep attraverso le offerte per i diversi gadget (tazze, borracce, grembiuli, biscotti…). Non mancheranno poi tra i partecipanti alla Stracittadina i volontari delle Cucine economiche popolari, riconoscibili dalla maglietta, ma anche tra i maratoneti che si cimenteranno nella mezza maratona c’è chi correrà con il pettorale delle Cucine economiche popolari.