Viale Stazione: terminati i lavori ai sottoservizi, riprende il cantiere principale

Riprendono in questi giorni i lavori del cantiere per il rifacimento di viale Stazione nel centro di Montegrotto Terme dopo che nelle ultime due settimane diverse squadre di operai di Etra, di Italagas, di Telecom, di Fastweb e Openfiber sono state impegnate in operazioni riguardanti i sottoservizi.

In queste settimane è stata anche svolta una video ispezione per verifica della condotta di acque bianche che in seguito verrà pulita tramite idrogetto. Sono inoltre proseguite, sempre con la supervisione di un archeologo, le operazioni di scavo e di trasporto dei materiali di risulta ai centri di conferimento autorizzati.