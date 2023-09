Monica Guglielmo, le sue ceneri riposeranno nella laguna di Venezia

Il suo sorriso è stato portato via per sempre dalla Sla, una malattia che ha attinto le sue energie otto anni fa e a poco a poco non le ha dato più speranze di vita. Lutto a Vigonza per la morte di Monica Guglielmo, 55 anni. Era cresciuta a Monselice, prima di trasferirsi appunto a Vigonza dove aveva costruito la sua esistenza e aveva tessuto le sue più importanti amicizie. La donna lavorava al Caaf di Dolo ed era molto apprezzata per le sue doti umane, ma anche per le conoscenze che negli anni aveva conseguito. La morte è giunta domenica 10 settembre. Monica ha lasciato la vita terrena nel suo letto circondata dall'affetto del marito Alberto Marani con il quale ha costruito una splendida storia d'amore nata nel 1996.

Chi era Monica

Risale al 2015 il periodo in cui la vita di Monica è cambiata radicalmente. A seguito di alcuni accertamenti diagnostici il verdetto è stato implacabile: Sla. Monica amava lo sport, le camminate in montagna, il mare. Era appassionata di gatti e divorava i libri. Il suo genere preferito erano i romanzi gialli. Nello sport le discipline che più ha apprezzato sono state lo sci e la voga alla veneta. Nelle giornate di sole amava anche muoversi in bicicletta. L’ultimo saluto a Monica dovrebbe essere celebrato sabato 16 settembre nella sala del commiato del cimitero Maggiore di Padova. Poi, per sua stessa volontà, le ceneri verranno sparse nella laguna di Venezia, un paradiso vivente che la 55enne amava più di ogni cosa e dove ha deciso di riposare per sempre.