Bonificate le scarpate che scorrono lungo la ferrovia

A fine marzo si sono conclusi i lavori di pulizia sulle scarpate ferroviarie. Sono terminati la scorsa settimana gli interventi di pulizia, sfalcio e messa in sicurezza di alcuni tratti di territorio lungo le scarpate che costeggiano la linea ferroviaria che attraversa il comune di Vigonza. L’intervento è stato realizzato a cura di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e ha riguardato le scarpate a ridosso di via Fucini e via Consorti a Perarolo. Questa pulizia segue quella eseguita lo scorso anno che ha permesso di pulire e sistemare il tratto tra via Padova e via Fucini, a Busa di Vigonza.

Nuovi interventi

A breve il programma di sfalcio proseguirà come da programma e interesserà le scarpate sul tratto di via Matteotti e via Prati. «Dopo diversi anni il lavoro, grazie alla programmazione eseguita dall'amministrazione comunale, in particolare dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Cacco e dall’assessore alla sicurezza Marco Polato che hanno seguito la pianificazione in sinergia con l'assessore regionale e i tecnici RFI – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro -, siamo riusciti a realizzare un importante intervento di pulizia e decoro. Un’operazione che era indispensabile e necessaria ai fini della sicurezza per bonificare le aree a ridosso della linea ferroviaria che, se non manutenuta costantemente, rischia di diventare spazio di degrado. Inoltre la pulizia delle scarpate nei pressi dei binari garantisce una minore infestazione da parte della vegetazione spontanea e permette di rendere decorosa anche quella parte di territorio. Ringraziamo Rfi per l’intervento straordinario a cui auspichiamo seguano interventi costanti di manutenzione ordinaria». parte di territorio.