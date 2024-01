Torna a splendere il teatro Quirino De Giorgio dopo la ristrutturazione

Si alza il sipario sul teatro “Quirino De Giorgio” dopo gli interventi di ristrutturazione. Si riaprono, il prossimo 28 gennaio, le porte del Teatro Quirino De Giorgio dopo i mesi di chiusura finalizzati al compimento di opere di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico, conclusi a novembre, e che consentiranno al pubblico di poter frequentare il Teatro sia in inverno che d'estate, in una sala rinnovata e ancora più confortevole. «In vista della riapertura – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Cacco – restano da sistemare, e sono in corso, gli ultimi lavori sugli arredi interni, sui camerini degli artisti e sulle finiture». «Per quest'anno abbiamo dovuto organizzare una stagione teatrale in forma leggermente ridotta, proprio a causa dei lavori che hanno interessato il teatro – spiega l’assessore alla cultura e vicesindaco Giulia Valveri -, ma abbiamo comunque inserito spettacoli di alto livello ed adatti a soddisfare diverse esigenze di pubblico per tutte e tre le rassegne. Abbiamo approfittato della chiusura del teatro per riscoprire altri spazi del nostro territorio, meno convenzionali, e pur sempre adatti ad ospitare spettacoli teatrali, performance di danza e concerti musicali. Per la rassegna che sta per partire confermiamo gli appuntamenti di teatro professionale contemporaneo “#tempopresente”, a cura di Echidna Cultura, quelli di teatro amatoriale "Ritratti d'Attore" a cura della associazione vigontina Teatro Tergola ed, infine, il teatro per famiglie con la rassegna "1..2..3..Teatro" di Febo Teatro che l'anno scorso ha riscosso moltissimo successo». A calendario, insieme alle tre rassegne, sono previsti molti altri eventi che andranno a definire un cartellone in continuo arricchimento.

Tutto quello che c'è da sapere

Sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti e, novità di quest'anno, anche l'acquisto di abbonamenti per le due rassegne di spettacoli destinati al pubblico adulto. «Invitiamo quindi tutti i cittadini a venire a teatro, apprezzando e sperimentando ogni sua forma e manifestazione, ogni linguaggio e forma espressiva prendendo ogni appuntamento come intrattenimento ma al contempo come una occasione di crescita ed arricchimento personale ad ogni età. In particolare invitiamo i nonni, gli zii, e i genitori a portare i bambini a teatro, affinché si abituino al bello, al dialogo, alle diverse espressioni e rappresentazioni di sentimenti e personaggi».