Benvenuta Adele: festa del papà davvero speciale per l'assessore alla sicurezza

Nel giorno della Festa del Papà in ospedale a Camposampiero l'assessore alla Sicurezza del comune di Villa del Conte, Davide Pastorello 39 anni, è diventato padre per la terza volta. A donargli questa immensa gioia è stata la moglie Linda Berton che alle 2 in punto del mattino ha dato alla luce la splendida Adele, 3,4 chili d'amore e di dolcezza. La mamma di Adele è medico nell'ospedale di Camposampiero nel reparto di Geriatria. Tra i primi a festeggiarla sono stati gli stessi colleghi di lavoro. Mamma e figlia stanno bene e il parto si è svolto in maniera regolare. Adele andrà a fare compagnia agli altri due figli di Davide e Linda, Carlo di 8 anni e Nicolò di 3 anni.

L'emozione dell'assessore

«Accogliere nella nostra famiglia Adele nel giorno della Festa del Papà è una gioia enorme - ha detto a caldo Davide Pastorello - la cosa importante è che sia sana e che la mamma abbia superato questo traguardo al meglio. Mi reputo un uomo fortunato e felice e ringrazio tutto il personale ospedaliero che ha reso possibile questo grande sogno. Penso di aver realizzato un piccolo grande record con la nascita di Adele. E' infatti, dopo Nicolò, il secondo figlio che nasce a casa nostra durante il mio mandato di assessore. Spero che la vita possa sorridere ad Adele e più in generale a tutti i bambini del mondo». Tra i primi a trasmettere le felicitazioni a mamma Linda e a papà Davide è stato il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti. Oltre a decine di telefonate pervenute da altri amministratori del padovano. Sulla propria pagina Facebook anche l'Ulss 6 Euganea ha voluto congratularsi con la professionista di Geriatria a Camposampiero Linda Berton e con il marito. Insomma, una giornata che per la coppia di Villa del Conte ha un valore del tutto speciale. Anche la redazione di Padovaoggi si congratula per il fiocco rosa.