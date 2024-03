Terno secco al Lotto, vinti oltre 13mila euro nel Padovano

Il Lotto premia il Veneto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Piove di Sacco, in provincia di Padova, è stato indovinato un terno secco da 13.500 euro, seguito dai 9.750 euro vinti a Chioggia, in provincia di Venezia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 291 milioni da inizio anno.

Ultime vincite

Nel Padovano l'ultima vincita del 10eLotto risale a metà febbraio, quando ad Este venne centrato un 9 da 20mila euro, mentre quelle del Superenalotto risalivano allo scorso dicembre, quando a Campodarsego vennero vinti oltre 55mila euro e nel capoluogo poco più di 33mila euro. A Piove di Sacco, nel frattempo, è caccia al fortunato vincitore.