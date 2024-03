Padova capitale della sanità: al via il World Health Forum Veneto

Si avvicina l World Health Forum Veneto, quattro giornate dense di incontri per far scoprire a tutti le frontiere della tecnologia applicata alla salute. L’evento si dipanerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo a Padova, tra il Salone del Palazzo della Ragione e gli spazi di Padova Congress, con oltre 100 speaker: a promuoverlo Regione del Veneto, Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Motore Sanità, VIMM - Veneto Institute of Molecular Medicine, Venicepromex e Veneto Innovazione. L’iscrizione agli incontri in programma, gratuita, è ancora aperta sul sito web https://www.worldhealthforum.it.

Il programma di mercoledì 20 marzo

Ad aprire i lavori, a Palazzo della Ragione mercoledì alle 15.45, è il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Alle 16 la magnifica rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli parlerà de “Il ruolo della ricerca universitaria nello sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina”. Alle 16.40 un dialogo sul tema della pandemia, “How to predict and how to deal with the next pandemic”, tra Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia all’Università degli Studi di Padova e past presidente della European Society for Virology, e Thomas Mertens, presidente dello STIKO (commissione permanente sui vaccini del Robert Koch Institute, Germania) e professore emerito di virologia all’Università di Ulm. Alle 17.10 il keynote spech “Radically transforming our health systems using digital, data and artificial intelligence” del professore Martin Curley, direttore del Digital Health Ecosystem Innovation Value Institute alla Maynooth University (Irlanda). Alle 17.40 la conversazione su “Il ruolo degli enti camerali e delle fondazioni bancarie a supporto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’healthcare” tra Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, e il professore Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo. Alle 18.20 l’intervento del sindaco di Padova Sergio Giordani chiude i lavori della prima giornata.

Il programma di giovedì 21 marzo

Dalla seconda giornata, giovedì, l’evento si sposta al centro congressi Padova Congress. Alle 9 i saluti delle autorità: Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di Unipd, Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina di Unipd, Angelo Paolo Dei Tos, presidente della Scuola di Medicina di Padova, e Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova. Alle 9.40 si entra nel vivo con i keynote speech “Pushing Medical Frontiers: AI-Drive Breakthroughs in Medicine” di Mihaela van der Schaar (University of Cambridge, Regno Unito) e “From Hype to Ripe: Implementing AI in Health Systems” di Yael Ophir, Executive Director HealthIL (Israele).

Alle 11 la prima sessione, “The central role of data”, con Tianxi Cai (Harvard Medical School, Boston, Usa) Manlio De Domenico (Università di Padova), Björn Eskofier (Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Germania) e Rosario Rizzuto. (Università di Padova). Alle 14 la seconda sessione, “AI for precision medicine”, con Matej Oresic (Örebro University, Svezia), Jens Rittscher (University of Oxford, Regno Unito), Fabio Vandin (Università di Padova), Davide Risso (Università di Padova) e Mario Luca Morieri (Università di Padova). Terza sessione, “Ethics, Regulations, Fairness, and Explainability”, al via alle 16.10 con gli interventi di Giusella Finocchiaro (Università di Bologna), Alessandro Fabris (Max Planck Institute for Security and Privacy, Bochum, Germania), Fabio Grigenti (Università di Padova) e Guglielmo Tamburrini (Università di Napoli Federico II), che alle 16.50 si confronteranno in una tavola rotonda.

Il programma di venerdì 22 marzo

La terza giornata, sempre a Padova Congress, si apre alle 9 con il keynote speech “Leveraging genetics for AI-based personalized medicine of common multifactorial disorders” di Alessandro Doria (Harvard Medical School, Boston, Usa). Alle 9.40 la quarta sessione “Explainable, Actionable, and Responsible AI” con Carlo Combi (Università di Verona), Panagiotis Papapetrou (Stockholm University, Svezia), Pietro Liò (University of Cambridge, Regno Unito). Alle 11.20 la quinta sessione “AI for preventive medicine” con Lorenzo Chiari (Università di Bologna), Michele Piana (Università di Genova) e Dario Gregori (Università di Padova). Alle 14 si riprende con il keynote speech “Learning across 16M patients: platforms and applications in acute care” di Sebastien Ourselin (King’s College London, Regno Unito). La sesta sessione “AI applications” si suddivide in due parti. La prima, alle 14.35, con Henning Müller (HES-SO Valais Techno-Pôle, Svizzera) e Filippo Lanubile (Università di Bari). La seconda, alle 15.40, con Riccardo Bellazzi (Università di Pavia), Gino Gerosa (Università di Padova), Barbara Di Camillo (Università di Padova), Tommaso Banzato (Università di Padova), Marco Zorzi (Università di Padova) e Alfonso Pozzan (Evotec).

Il programma di sabato 23 marzo: Regione Veneto

Nella mattinata del quarto e ultimo giorno il World Health Forum Veneto si suddivide in tre sessioni in contemporanea negli spazi di Padova Congress. Il programma a cura della Regione Veneto si apre alle 9 con i saluti delle autorità e alle 10 affronta il tema “Le nuove infrastrutture per la sanità digitale”: dopo l’introduzone di Tiziana Lippiello, Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, intervengono Andrea Zanella (Università di Padova), Idelfo Borgo (Direzione ICT e Agenda Digitale - Regione del Veneto), Paolo Villoresi (Università di Padova), Marco Nobile (Università Ca’ Foscari di Venezia) e Paolo Ghezzi (Infocamere). Alle 10.45 l’intervento “La Cybersicurezza come leva strategica” del Prefetto Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Alle 11 la seconda sessione “La salute è di sistema e globale” con Massimo Paolucci (curatore Planetary Health Festival), Stefano Vella (Università Cattolica del Sacro Cuore), Francesca Russo (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria - Regione del Veneto) e Ludovico Baldessin (amministratore Edra/Healtival). Alle 12 al via la terza sessione “L’esplorazione dello spazio per evoluzione dei servizi sanitari” con Cesare Lobascio (Thales, Alenia Space), Gabriele Mascetti (Agenzia Spaziale Italiana), Paola Verde (Aeronautica Militare), con la moderazione di Anilkumar Dave (advisor Agenda Digitale del Veneto). Alle 12.40 l’intervento “Vivere in salute nello spazio” di Paolo Nespoli, ex astronauta ESA. Quarta e ultima sessione alle 14, dal titolo “Big Data e Intelligenza Artificiale per l’integrazione dei dati in ottica Onehealth”: ne discutono Antonia Ricci (direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), Stefano Merler (Fondazione Bruno Kessler di Trento), Anna Teresa Palamara (direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS) e Giusi Condorelli (dirigente medico del Ministero della Salute e addetta scientifica presso l’Ambasciata d’Italia a Washington).

Il programma di sabato 23 marzo: Motore Sanità

Il programma del sabato a cura di Motore Sanità si apre alle 9 con il keynote speech “Bisogni, proposte, soluzioni in sanità per una nuova politica industriale del Paese Italia” di Mariella Enoc (procuratrice speciale Ospedale Valduce). Alle 9.30 l’introduzione di scenario “I dati internazionali OCSE sui volumi di utilizzo e spesa in sanità” con Claudio Zanon (direttore scientifico Motore Sanità), Manuela Lanzarin (assessore alla sanità e al sociale, Regione del Veneto), Andrea Costa (esperto in strategie di attuazione del Pnrr - Missione 6 Salute, con particolare riferimento agli interventi a livello territoriale, Ministero della Salute) e Giovanni Migliore (presidente FIASO e direttore generale del Policlinico di Bari), con la moderazione di Luciano Flor (già direttore generale Sanità Regione del Veneto). Alle 10 la tavola rotonda “Bisogni, proposte, soluzioni dell’industria farmaceutica impegnata in sanità per una nuova politica industriale del Paese Italia” vedrà a confronto Alessandro Chiesi (presidente di Chiesi Farmaceutici), Umberto Comberiati (amministratore delegato Teva Italia), Domenico Lucatelli (Market Access Director Angelini Italia), Onofrio Mastandrea (Regional Vice President, General Manager Italy, Incyte), Enrique Häusermann (presidente Equalia), Paolo Gili (Business Unit Director di Biogen Italia), Federico Viganò (componente Consiglio di Presidenza Federchimica Assobiotec), con la moderazione di Rossana Boldi (già vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati) ed Enrico Rossi (responsabile rapporti con le Regioni Motore Sanità). Alle 11 la tavola rotonda “Bisogni, proposte, soluzioni dell’industria dei dispositivi impegnata in sanità per una nuova politica industriale del Paese Italia e dei farmaci biosimilari ed equivalenti strumento di sostenibilità dell’innovazione” vedrà a confronto Massimiliano Bindi (amministratore delegato Abbott Italia), Alessandra Gelera (Public Affairs, Health Economics & Market Access Country Head at Boston Scientific), Laura Meli (responsabile comunicazione Convatec Italia), Massimo Pulin (presidente Confimi Industria Sanità), con la moderazione di Claudio Zanon (direzione scientifica Motore Sanità) e di Luca Giuseppe Dalle Carbonare (Università di Verona). Alle 12 alla tavola rotonda “Tecnologia informatica e impatto sul futuro della sanità in Italia” prendono parte Antonio Amati (direttore generale Almaviva), Antonio Delli Gatti (direttore commerciale sanità Italia di Engineering Ingegneria Informatica), Giacomo Lorusso (amministratore delegato Jakala Civitas), Fausto Manzana (amministratore delegato Gruppo GPI), Pietro Pacini (presidente Assinter Italia), Mario Ronchetti (presidente Atena Informatica) ed Enrico Zanella (direttore generale IN.VA Valle D’Aosta), con la moderazione di Roberto Soj (direzione scientifica Motore Sanità) e Fabiola Bologna (già Segretario Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati). Alle 13 Conclusioni e proposte operative di Antonio Tomassini (presidente Associazione di Iniziativa Parlamentare per la Salute e la Prevenzione).

Il programma di sabato 23 marzo: Vimm

Il programma a cura del Vimm si apre alle 9.30 con il saluto di benvenuto di Stefano Bellon (vicepresidente Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata). Alle 10 “Cacciatori di Scienza: Viaggio nella ricerca scientifica” con Francesca Pasinelli (direttrice generale Fondazione Telethon). La prima sessione alle 10.30 “Farmastartup: Avventure e Sfide dei Pionieri nell’Industria Farmaceutica” con Marcello Allegretti (capo Ufficio Scientifico – Dompé Farmaceutici), Graziella Pellegrini (direttrice Ricerca e Sviluppo – Holostem), Paolo Fundarò (amministratore delegato - Xgen Venture) e Federica Draghi (responsabile Business Development - Xgen Venture), con la moderazione di Annamaria Zaccheddu (divulgatore scientifico Fondazione Telethon). Alle 11.30 al via la seconda sessione “Gli Esploratori del Futuro tra organoidi, gene editing e malattie complesse” con Cecilia Laterza (Università di Padova e Veneto Institute of Molecular Medicine), Emanuela Zuccaro (Università di Padova e Veneto Institute of Molecular Medicine), Manuela Allegra (Istituto di Neuroscienze CNR Padova, Università di Padova e Città della Speranza), Francesco Chemello (Università di Bologna), con la moderazione di Annamaria Zaccheddu. Alle 12.50 “La ricerca oltre i confini nazionali: Avventure e Segreti” con Mauro Giacca (capo della Scuola di Medicina e Scienze Cardiovascolari e Metaboliche - King’s College London, Regno Unito). Alle 13.15 le conclusioni a cura di Nicola Elvassore (direttore scientifico Veneto Institute of Molecular Medicine).

Il programma di sabato 23 marzo: Teatro Stabile del Veneto

L’evento di chiusura è all’insegna del teatro, alle ore 15 di sabato 23, nella Sala Giotto di Padova Congress, dove la Fondazione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale presenta “Ars medicina. Letteratura, teatro e fede respiro dell’uomo”. Una conferenza-spettacolo che vedrà l’intervento di Pier Luigi Pizzi, di padre Antonio Spadaro e di Giampiero Beltotto. Ad accompagnare le riflessioni saranno alcune letture tratte da testi di Sofocle, Molière, Thomas Mann e Aleksandr Isaevič Solženicyn, recitati da Silvia Luise e Cosimo Grilli, attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, mentre il tenore Cristian Ricci interpreterà le note di Astor Piazzolla, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. World Health Forum, quattro giorni di incontri ed eventi durante i quali si analizzerà il presente e si approfondirà il futuro dell’evoluzione delle scienze mediche e delle tecnologie che possono migliorare la vita. Affrontare alcune delle tematiche più pressanti in ambito sanitario e promuovere la consapevolezza dei cittadini per il benessere generale. Sono questi gli obiettivi del World Health Forum Veneto, un evento aperto a tutti: cittadini, operatori, pazienti ed esperti. https://www.worldhealthforum.it