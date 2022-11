Zampieri diventa segretario generale anche a Palazzo Santo Stefano, c'è l'ok del consiglio provinciale

Il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità dei presenti lo schema di convenzione per la fruizione in forma congiunta delle funzioni del segretario generale tra il Comune di Padova e la Provincia di Padova. Assenti i consiglieri provinciali Paola Berto, Monica Cesaro, Fabio Miotti ed Elisabetta Volpito.

Giordani

«L’obiettivo – ha spiegato il presidente Sergio Giordani – è quello avere una figura di riferimento congiunta tra Comune e Provincia di Padova. I due Enti si impegnano a costituire la segreteria convenzionata, che consente una diminuzione della spesa a carico della Provincia di circa il 65%. La nomina sarà disposta con atto successivo. Ringrazio il segretario generale Costanzo Bonsanto per la professionalità, l’impegno e la disponibilità profusi e porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che ricoprirà presso la Provincia di Verona. Tra una ventina di giorni sarà presentato al Consiglio il nuovo segretario generale (che sarà Giovanni Zampieri, attualmente con lo stesso ruolo a Palazzo Moroni, in foto in basso). Seguirà anche una riorganizzazione generale e partirà proprio in questi giorni un piano di assunzione per il personale per far fronte ai servizi e ai progetti previsti dall’Amministrazione Provinciale».