Centro Studi Ettore Luccini, il nuovo presidente è Flavio Zanonato

Il Centro Studi Ettore Luccini, archivio storico del movimento operaio del Veneto, ha rinnovato il suo direttivo. I nuovi membri hanno proposto Flavio Zanonato - che è uno dei fondatori - come presidente, eleggendolo all'unanimità. Mirko Romanato proseguirà nel suo incarico di direttore.

Centro Studi Ettore Luccini

Il presidente uscente, professor Giorgio Roverato, ne è diventato presidente onorario. Con il suo mandato, il Centro Studi è stato - ancor più che in passato - punto di riferimento fondamentale per studiosi e ricercatori. Roverato continuerà a dare il suo prezioso contributo anche nel prossimo futuro. Il nuovo corso sarà in continuità con il precedente e si porrà l'obbiettivo, tra gli altri, di partecipare al dibattito storico e culturale in una fase di grandi trasformazioni come quella che stiamo attraversando. Una fase in cui il lavoro dovrà tornare al centro della nostra società come motore di dignità, di emancipazione e di trasformazione sociale.