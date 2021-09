Ampliato l’orario del punto tamponi ad Albignasego: tutte le informazioni utili

Il punto tamponi di Albignasego, situato al pianterreno della sede municipale di via Milano 7 e gestito direttamente dall’Ulss6 Euganea, sarà aperto per tre giorni alla settimana con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Si potrà accedere senza appuntamento, purché muniti di impegnativa del medico

Considerato il costante incremento della richiesta di tamponi a seguito della riapertura delle scuole, la direzione dell’Ulss6 Euganea ha comunicato che il punto tamponi di Albignasego estenderà i suoi orari, aggiungendo un giorno.

Dove si trova il punto tamponi e orari

La macchina per i tamponi di seconda e di terza generazione

«Dal 24 settembre» annuncia il sindaco Filippo Giacinti «sarà disponibile anche nella nostra sede di Albignasego una macchina per i tamponi di seconda e di terza generazione e sarà quindi possibile effettuare test rapidi maggiormente "affidabili". Di questo ringraziamo l’Ulss6, per aver scelto di dotare il nostro punto tamponi di questi nuovi strumenti, che danno una maggior sicurezza nei risultati ai nostri concittadini. Fin dall’inizio di questa pandemia come Amministrazione ci siamo attivati in ogni modo per supportare l’Ulss e la nostra cittadinanza, con il punto tamponi al distretto sanitario (al quale il Comune aveva fornito i gazebo riscaldati per rendere più confortevole l’attesa), la consegna delle mascherine anche a domicilio, l’accompagnamento gratuito degli anziani ai punti vaccinali e l’allestimento di un centro vaccini anche qui in municipio».

La disponibilità

Il Comune, quando il punto tamponi al distretto sanitario era stato sospeso, fin dallo scorso maggio aveva infatti dato disponibilità ad aprirne uno all’interno della sede municipale in via Milano, essendosi dimostrato un servizio utile, in particolar modo per le scolaresche: servizio che adesso è stato rafforzato e potrà continuare.