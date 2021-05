Prenotazione vaccino anti-Covid, da oggi vengono richieste anche le ultime sei cifre della tessera sanitaria

Il portale rimane sempre lo stesso https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6, ma oltre al codice fiscale viene richiesto anche di inserire le ultime sei cifre che si trovano sulla tessera sanitaria.

Il post, pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ulss 6 Euganea, recita:

"Aggiornamento del portale regionale di prenotazione della vaccinazione anti-covid: oltre al codice fiscale, vengono richieste le ultime sei cifre della tessera sanitaria

Si informano tutti i cittadini che è stato aggiornato il portale regionale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid.

Per rendere più sicura la fase di identificazione di ogni singolo utente, Oltre al codice fiscale all’atto di prenotazione saranno d’ora in avanti richieste anche le ultime sei cifre del numero di identificazione della tessera sanitaria TEAM (vedi foto), da non confondere con quella cartacea.

Il link per l’accesso al portale regionale di prenotazione rimane lo stesso di sempre, già indicato nelle comunicazioni precedenti: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6".