“Terme funzionali” ecco dove la vacanza termale è un percorso di salute su misura

La fine dell’estate e l’autunno, tempo di benessere e relax, sono il periodo migliore dell’anno per concedersi una rigenerante vacanza alle terme. In Veneto, l’area delle Terme Euganee (la principale d’Europa) è dal tempo dei Romani un luogo privilegiato per ritemprare corpo e spirito, abbinando le cure termali al relax nella cornice incontaminata del Parco Naturale dei Colli Euganei. Il loro famosissimo fango è un talismano di salute assolutamente naturale: le sue virtù terapeutiche derivano infatti dalle proprietà dell’acqua calda termale in cui viene fatto maturare, che gli attribuiscono un potente potere antalgico ed antinfiammatorio.

Simbolo storico del termalismo del bacino euganeo è l’Ermitage Medical Hotel di Abano, il primo albergo medicale italiano, una struttura innovativa dove la vacanza termale è un percorso di salute su misura, integrato da servizi di medicina poli-specialistica. I servizi salute e benessere sia termali che di medicina fisica riabilitativa sono interni al resort per godere della comodità di una piacevole e rilassante ospitalità alberghiera. L’Hotel, costruito attorno alle sue 3 sorgenti termali salso-bromo iodiche, ospita uno stabilimento termale, un centro benessere e un ambulatorio medico specialistico dotato di un’équipe medica multidisciplinare. Un sistema completo di servizi alla persona totalmente accessibile anche a chi ha limitazioni delle capacità motoria di tipo cronico o temporaneo e deve affrontare un programma di recupero fisico.

All’Ermitage Medical Hotel le terme sono funzionali, perché acque, vapori e fanghi termali sono strumenti di salute, efficacemente inseriti in precisi protocolli di cura sia a scopo preventivo che riabilitativo, monitorati attraverso strumenti di diagnostica direttamente disponibili nella struttura senza dover lasciare l’albergo. Vari i programmi specificatamente dedicati a diverse esigenze.

Il programma Fit in cui è protagonista il fango, è ad esempio dedicato al dimagrimento e alla riduzione del rischio cardio vascolare connesso con sedentarietà e cattivi stili di vita. Prevede una settimana di soggiorno, ciclo di fango-balneoterapia, programma di alimentazione e fitness personalizzato e possibilità di eseguire un check up cardiologico completo all’inizio e alla fine del soggiorno (a partire da 2.080 euro).

Il programmaOrtopedic Fisio, grazie all’acqua termale che alimenta le grandi piscine, aperte tutto l’anno, gli ospiti possono ridurre dolore e disabilità dovuti a invecchiamento, traumi o interventi chirurgici, per migliorare la capacità motoria con sedute individuali di idrokinesi terapia supportati da specialisti in ortopedia neurologia fisiatria e medicina fisica, con la possibilità di valutazioni funzionali con tecnologia robotica (a partire da 1.730 € a settimana).

Infine, il programma Metabolic Fisio è dedicato al recupero della fisiologia del respiro e al miglioramento della capacità aerobica; include check up pneumologico e riabilitazione respiratoria personalizzata con la possibilità di completare la cura grazie ai vapori termali e di misurare risultati e stato di benessere con un servizio di diagnostica sia pneumologica che cardiologica (da euro1.820 € a settimana).

Per chi ama le Terme classiche, con oltre 100 anni di storia e la garanzia di un termalismo autentico, Ermitage propone il Programma Terme Dolce, ideale per la cura di dolori articolari e muscolari connessi con l’invecchiamento e lo stile di vita, grazie a fanghi, bagni termali e massoterapia, accompagnati da operatori termali qualificati in un rilassante cornice di vacanza (da 1.140 € a settimana).

Per i programmi che includono prestazioni termali è possibile utilizzare la convenzione con il servizio sanitario nazionale, mentre per la medicina specialistica riabilitativa erogata in regime privato Ermitage è partner istituzionale di primarie assicurazioni salute italiane. In qualità di Ambulatorio specialistico di medicina fisica e riabilitazione autorizzato dalla Regione Veneto, il centro garantisce la totale deducibilità fiscale delle spese sanitarie sostenute fatturando separatamente i servizi di ospitalità e benessere ed i servizi medici.

La storia

Cura, prevenzione e vacanza convivono armoniosamente all’Ermitage Medical Hotel. Gestito da quattro generazioni con professionalità e passione dalla famiglia Maggia, che vi ha trasmesso il proprio amore per l'ospitalità, è uno degli alberghi storici dell'area termale euganea (la più importante d'Europa). Situato nel Parco naturale regionale dei Colli Euganei, fra Abano Terme e Teolo in provincia di Padova, offre ai propri ospiti benessere e relax attraverso un'ampia gamma di cure termali, trattamenti di remise en forme e servizi innovativi completamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani e stranieri e sotto la guida di studiosi di fama internazionale, consulenti scientifici dell’Ermitage, come il prof. Fulvio Ursini (Ordinario di Biochimica e Scienza dell’alimentazione all’Università di Padova), prof. Stefano Masiero (fisiatra, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova), il prof. Angelo Antonini (neurologo, Università degli studi di Padova), il prof Domenico Corrado (specialista in Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova), la dott. Denisa Giardini (specialista per linfedema AIDMOV Losanna).

Dal 2010 Ermitage è Medical Hotel con un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica: un prodotto termale innovativo, in cui riabilitazione e prevenzione si coniugano alla vacanza. L'hotel ha fatto dell’accessibilità senza limiti la sua bandiera, adeguando accoglienza, servizi, assistenza e proposte relax alle esigenze di disabili e Over 65: dal 2017 è stato premiato come miglior albergo italiano nell’accoglienza degli ospiti con deficit o disabilità motorie e in quella riservata ai Senior ai “Village For All Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”.

In collaborazione con l’Hospice Pediatrico di Padova, la famiglia Maggia ha creato il progetto Il Sogno di Eleonora (www.ilsognodieleonora.it), dedicato a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie invalidanti, che vengono ospitati con la famiglia in una suite appositamente attrezzata, al fine di garantire un periodo di serena vacanza con programmi riabilitativi intensivi e mirati sotto controllo di specialisti, a titolo completamente gratuito.

