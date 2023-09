Lui diciannovenne, lei diciassettenne, pizzicati al parco con la droga

Giovani al parco con la droga. Arrestato un diciannovenne e denunciato un minorenne. I carabinieri del Radiomobile di Abano, nel tardo pomeriggio di ieri primo settembre, durante un servizio perlustrativo hanno ispezionato il parco “San Daniele” di via Previtali. Al suo interno hanno notato due giovani, un 19enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine insieme ad una ragazza. L’atteggiamento sospetto dei due ha spinto i militari ad un controllo più approfondito.

La vicenda

Lui è stato trovato con la somma in contanti di 140 euro mentre la giovane, 17enne, è stata trovata in possesso di due involucri in cellophane contenenti rispettivamente grammi 91 e grammi 0,55 di hashish, oltre a un grinder all’interno della sua borsetta, ma la cui proprietà è stata rivendicata dal 19enne che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre la giovane è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i minori di Venezia per favoreggiamento. La zona di via Previtali non è nuova a rinvenimenti di sostanza stupefacente. Per questo motivo i carabinieri potenzieranno ulteriormente i controlli.