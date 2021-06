Accoltellato in stazione dopo una lite, la polizia blocca il responsabile

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti. Un uomo è stato accoltellato di fronte al bar Bottega del Dersuit che si affaccia sul piazzale della stazione.

Il fatto

Erano le 13.30 circa di lunedì 28 giugno quando è scoppiato un alterco tra alcuni uomini di fronte al bar, a pochi passi dalla stazione. Ad un certo punto un uomo ha accoltellato un altro all'altezza del petto, secondo le prime ricostruzioni. Polizia e ambulanza sono accorse e gli agenti hanno già preso il responsabile. «Grazie come sempre alle forze dell'ordine sempre in prima linea. Ma per l'amministrazione va tutto bene, anzi benissimo» scrive sui social il consigliere comunale Alain Luciani.