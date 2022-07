Via Forcellini allagata, la rottura di un tubo ha lasciato senz'acqua i residenti

E' stato un risveglio difficile per i residenti di Forcellini, che si sono ritrovati stamattina con la strada allagata e senz'acqua. Oggi 15 luglio, dalle 9 di mattina circa, a causa della rottura di un tubo, via Forcellini si è letteralmente riempita d'acqua. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco e i tecnici di Acegas, che stanno provando a risolvere il problema e a far tornare l'acqua ai residenti. Coinvolte via Dorighello, Bonardi e Gautier, attualmente senza fornitura di acqua. Spiega l'assessore Andrea Micalizzi: «Alcune abitazioni sono temporaneamente senza acqua o con pressione bassa. Squadre sul posto stanno intervenendo per ripristinare il servizio al più presto e riparare il danno».