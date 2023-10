Minaccia i passanti con i cocci di bottiglia, donna arrestata vicino la stazione

Aggredisce e minaccia una passante: arrestata. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova hanno arrestato una cittadina italiana 55enne residente a Este per resistenza a Pubblico Ufficiale minacce e percosse. La pattuglia, inviata nei pressi della stazione ferroviaria, dopo alcune segnalazioni telefoniche al 112, ha trovato la donna con in mano dei cocci di vetro intenta a minacciare i passanti, senza apparente motivo. La 55enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata fermata e disarmata ma durante le fasi della sua identificazione spintonava i militari che la bloccavano nuovamente. Visto lo stato di salute della signora è stata trasportata presso l’ospedale di Padova per le cure del caso. L’arrestata dovrà rispondere del suo gesto all’A.G. di Padova.