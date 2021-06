Spaccia vicino all'albergo ritrovo di pregiudicati: 33enne arrestato e hotel chiuso

L’albergo è il suo punto di riferimento per gestire l’attività di spaccio. E dopo l’arresto del pusher, il questore Isabella Fusiello ha deciso di chiudere l’hotel per 20 giorni.

Il fatto

Domenica 27 giugno un 33enne tunisino pregiudicato è finito in manette per la seconda volta nel giro di una settimana e sempre per spaccio. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno sorpreso in via Di Nanni, di fronte a una sala slot mentre cedeva della cocaina a due ragazzi italiani. Ha ricevuto il divieto di dimora in Veneto. Ma ci sono guai anche per l’albergo distante 100 metri e che la settimana precedente era il teatro di spaccio del 33enne. L’hotel Paola di via San Marco è stato controllato dalla polizia e si è scoperto che vi soggiornavano diversi pregiudicati. Non solo, a volte lo spaccio avviene proprio di fronte alla struttura e i poliziotti hanno rilevato anche diversi illeciti amministrativi. Per questo il questore ha deciso di farlo chiudere per 20 giorni.