«Ogni bambino merita di avere le stesse opportunità»

Verrà confermata anche per l’estate 2024 un sostegno concreto alle famiglie residenti che iscrivono i propri figli ai centri estivi di Albignasego, organizzati da scuole dell'infanzia, parrocchie, associazioni culturali e sportive. Lo anticipa il sindaco Filippo Giacinti, prima del passaggio in consiglio comunale di fine aprile. L’iniziativa mira a fornire un concreto supporto alle famiglie, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ma soprattutto a garantire l'accesso alle opportunità di socializzazione e intrattenimento per tutti i bambini. Tutti i dettagli per le associazioni che desiderano aderire al progetto e per le famiglie che vogliono informarsi verranno pubblicatati nel sito del comune di Albignasego tra il 2 e 3 maggio, dopo l’approvazione in consiglio della delibera di destinazione dei fondi.

Lo stanziamento

Grazie allo stanziamento di 200 mila euro provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, le famiglie residenti che sceglieranno di iscrivere i propri figli ai centri estivi o ai grest locali potranno beneficiare di uno sconto del 50% sulla spesa settimanale, fino a un massimo di 30 euro (50 euro per i campi scuola). «Nel periodo estivo più che mai le famiglie hanno bisogno di un sostegno economico concreto – ha riferito il sindaco Filippo Giacinti – grazie all’avanzo dell’anno scorso riusciamo a confermare il nostro impegno per garantire servizi di qualità, offendo ai ragazzi la possibilità di passere tempo spensierato con i propri coetanei e alle famiglie un supporto economico e nella gestione dei figli».

Le condizioni

La condizione che pone il Comune ai gestori dei centri estivi è quella di lasciare immutate le tariffe di frequenza, con le eccezioni riguardanti documentati aumenti dei costi o nuovi servizi offerti rispetto all’anno precedente, in modo da contenere all’origine la spesa per le famiglie, ulteriormente ridotta dai contributi comunali. Sono state inoltre confermate ulteriori risorse per l'assunzione di personale specializzato per offrire supporto adeguato ai minori disabili, che vanno a sommarsi ai fondi messi a disposizione dall’Ulss 6 Euganea che assegna un operatore socio sanitario a ciascun minore diversamente abile, per un totale di 20 ore settimanali e fino a 4 settimane. Grazie all’intervento del Comune viene assicurata la presenza del personale sanitario anche nelle ore non coperte dall’Ulss 6 offrendo a questi ragazzi la possibilità di partecipare ai centri estivi di Albignasego per l'intera giornata, come i loro coetanei.

Inclusione prima di tutto

«Questa scelta è un esempio concreto di inclusione – ha concluso il primo cittadino - per essere inclusivi a promuovere politiche educative e sociali, per le quali da sempre lavoriamo, è fondamentale investire risorse economiche. Ogni bambino merita di avere le stesse opportunità e quindi, nonostante le sfide economiche che stiamo affrontando, continueremo a dedicare le risorse necessarie per assicurare sempre questo diritto fondamentale. Il sostegno alle famiglie e l'inclusione sono le nostre priorità».