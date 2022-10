Chiude la storica azienda Granziero dopo quasi 50 anni di onorato servizio

Cala il sipario su una delle aziende storiche di Albignasego: la Granziero spa, quaranta dipendenti e una ricca tradizione nel ramo metalmeccanico, dopo 50 anni di onorato servizio.

Granziero

L'azienda si occupava di produrre apparecchiature destinate al settore petrolchimico. Fondata nel lontano 1974 da Otello Granziero, lo scorso anno ha ceduto il 100 % delle azioni alla Cividac di San Biagio di Callalta (Treviso) con l'obiettivo di rilanciarne l'attività. Ad inizio 2022, tuttavia, l'azienda della Marca è entrata nella scuderia della holding BSS Service, che fa capo alla BSS Italia di Flavio Zanarella.

Il parere sindacale

«E da lì sono cominciati i problemi - ha riferito Andrea Padoan, della Fim Cisl Padova Rovigo - la nuova proprietà ha dimostrato di non credere in un'azienda che aveva ancora molte potenzialità. A un certo punto i clienti hanno cominciato a presentarsi per ritirare il materiale che doveva servire per gli ordini e, soprattutto, gli stipendi hanno iniziato a saltare. A quel punto siamo intervenuti, abbiamo anche proclamato uno sciopero, qualche mensilità è stata recuperata, ma poi la scorsa estate si è arrivati alla chiusura e ora al fallimento. Un epilogo che, viste le premesse, era inevitabile».

Fallimento

Si è così arrivati alla procedura di fallimento per l'azienda. «La cosa che fa più rabbia in tutta questa vicenda - ha concluso Padoan - è che da parte della nuova proprietà c'è stata una totale chiusura nei nostri confronti e, quindi, dei lavoratori che, a oggi, stanno attendendo ancora tre mensilità mai pagate». Appurato che quasi tutti gli ex lavoratori della Granziero hanno trovato un nuovo impiego grazie alle loro competenze, il sindacalista Padoan ha concluso: «Faremo di tutto perché questi lavoratori possano ottenere le tre mensilità di cui hanno diritto».