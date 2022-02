Folle inseguimento tra le vie del centro per derubare l'incasso giornaliero al barista: presi i responsabili

A folle velocità per le vie del centro pur di fuggire. Ma senza successo: i carabinieri hanno arrestato una 25enne di origini rom e denunciato due uomini, accusati di aver provato a derubare un barista.

I fatti

È successo - come riporta "Il Mattino di Padova" - nella tarda serata di giovedì 3 febbraio: un barista di origine cinesi esce dal suo bar di zona Stazione con l'incasso di giornata (circa 3.500 euro) e sale in macchina direzione casa. Si accorge ben presto, però, che qualcosa non va: dallo specchietto retrovisore nota infatti che una Fiat 500 lo sta chiaramente seguendo, con gli occupanti intenzionati a derubarlo. Con sangue freddo, dunque, chiama i carabinieri, i quali lo invitano a passare proprio davanti alla stazione ferroviaria, dove tre pattuglie attendono al varco i malintenzionati. L'uomo esegue alla lettera il compito, e quando passando in piazzale Stazione notano i militari dell'Arma la 25enne preme sull'acceleratore. Nasce quindi un inseguimento a oltre 180 km orari, che vede la novella Hamilton schivare auto e passanti salvo venire fermata dopo qualche chilometro alla fine di via Morgagni, davanti alla sede di Medicina Legale: nell'auto dei tre ladruncoli mancati i carabinieri hanno trovato anche diversi arnesi da scasso.