Ruba una bicicletta e dopo pochi minuti incontra i carabinieri: arrestato

Ha cercato di rubare una bicicletta da una rastrelliera ma è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Prato della Valle.

Il fatto

Nella tarda serata di lunedì 3 agosto un iracheno di 37 anni, senza fissa dimora, ha rubato una bicicletta parcheggiata su una rastrelliera in Prato della Valle. Peccato per lui che subito dopo abbia incontrato sulla sua strada i carabinieri che lo hanno arrestato per furto aggravato. La bici è stata restituita al proprietario, un 17enne di Selvazzano.