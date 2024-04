Fermato sull'argine con oltre un etto e mezzo di hashish: 31enne in manette

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 31enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, in Italia senza fissa dimora.

I fatti

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile, lungo l’argine dei Barcari in zona Bassanello a Padova, quando l’equipaggio, attirato dall’atteggiamento sospetto del nordafricano, il quale alla vista dei militari ha cercato di allontanatasi velocemente, hanno deciso di fermarlo e controllarlo. Nel corso della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti 158 grammi di hashish nonché 400 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio di droga. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo.