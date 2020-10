Dalla comunità al centro di prima accoglienza minorile: sedicenne arrestato

Un comportamento inadeguato alla vita in comunità ha costretto l’autorità giudiziaria a portare via il 16enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno arrestato un 16enne di Trento che viveva in una comunità per reati in materia di stupefacenti. La decisione di spostarlo è stata presa dal tribunale per i minori di Trento dopo aver vagliato anche i rapporti dei carabinieri. Il ragazzo ha violato diverse volte le regole della comunità e ora si trova al centro di prima accoglienza per i minorenni di Treviso.