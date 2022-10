Spaccia hashish in piena sera in Prato della Valle: 40enne in manette

Faceva i suoi loschi affari in Prato della Valle, come se niente fosse. Ma è stato notato e fermato (non senza difficoltà): i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato un 40enne di origini tunisine, senza fissa dimora e già gravato da precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo nella serata di ieri martedì 4 ottobre, in Prato della Valle a Padova: l'uomo si aggirava con fare furtivo alla ricerca di clienti, ma il suo atteggiamento è stato notato da alcune persone, che hanno avvisato i militari dell'Arma, i quali si sono precipitati sul posto. Alla vista dei carabinieri lo spacciatore ha tentato la fuga lanciando un pacchetto di sigarette (poi recuperato) al cui interno nascondeva 12 involucri contenenti complessivamente 32 grammi di hashish. Fermato senza non poche difficoltà in quanto ha opposto una forte resistenza, nella successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di altri 5 grammi di hashish. Il giudice, nel convalidare l’arresto con rimessione in libertà, ha imposto all’uomo la misura del divieto di ritorno in città.