Auto contro furgone, tre feriti ricoverati in ospedale

Grave incidente stradale oggi, 14 luglio alle 10,30 in via Carbonara a Borgoricco. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese si registrano due mezzi coinvolti e tre feriti. Un Fiat Scudo condotto da un uomo B.A. di 68 anni del posto stava percorrendo via Carbonara in direzione Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, quando ad un tratto ha svoltato a sinistra per entrare in una residenza privata. Nel compiere questa manovra non avrebbe dato precedenza ad un'Audi Q3 con al volante un uomo, S.M. di 36 anni sempre di Borgoricco in compagnia di J.D. di 32 anni di Campodarsego. L'impatto è stato violento. L'Audi è finita nel fossato che costeggia la strada e i due occupanti sono rimastri incastrati nell'abitacolo. I tre protagonisti dell'incidente sono stati trasportati in ospedale, il passeggero dell'Audi il più grave, ma nessuno versa in pericolo di vita. La Polizia locale oltre ai rilievi si è occupata della viabilità che ha subito rallentamenti. Come da prassi i conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.