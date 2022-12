Sotto la divisa, ci sono cuore, sensibilità e spirito di servizio

Sotto la divisa, c'è un cuore, una sensibilità, ci sono padri di famiglia. Quando la professionalità viaggia a braccetto con la sensibilità si risolvono situazioni estreme che riempiono il cuore e non hanno prezzo.

La cerimonia

Giovedì sera, 22 dicembre in municipio a Cadoneghe, il sindaco Marco Schiesaro ha consegnato gli attestati al brigadiere Generoso Calabrese, 47 anni e al carabiniere Ruben Torchiano di 22 anni. Alla cerimonia quest'ultimo non ha potuto partecipare e al suo posto ha ritirato il ricordo il comandante di stazione di Cadoneghe, maresciallo Fabrizio Donati

La storia

A cavallo tra il 24 e il 25 novembre i due carabinieri impegnati in pattuglia hanno notato un giovane che si muoveva in maniera anomala sul parapetto della passerella Benetti. Evidentemente stava progettando qualcosa di devastante, senza ritorno. I militari con grande professionalità e spirito di servizio hanno imbastito un dialogo amichevole con il ragazzo e alla fine sono riusciti a portarlo in salvo. Di questa azione, che di fatto non fa rumore, ma riempie l'animo umano, si è detto orgoglioso il sindaco Marco Schiesaro.