La stalker del sindaco arrestata dopo aver provocato un incendio

La stalker del sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ha colpito anche a Campodarsego. Questa volta però sono arrivate le manette. Sabato pomeriggio 24 febbraio alle 18 i carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante Francesco Rosato sono intervenuti in pieno centro a seguito di un incendio divampato all'interno della sede della biblioteca comunale. A domare il fuoco prima dell’arrivo della pattuglia è stato il dipendente del vicino bar. L’uomo, infatti, avendo visto che all’interno dell’atrio della biblioteca comunale è scoppiato un rogo con fiamme alte circa due metri, si è precipitato all’interno dei locali con un estintore che ha scaricato sui due contenitori dei rifiuti incendiati.

I soccorsi

Sul luogo dell'emergenza sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Padova che hanno provveduto ad estinguere completamente l’incendio e hanno accertato il danneggiamento delle pareti e di una cassetta in plastica di derivazione elettrica, posta dietro il contenitore. Le indagini avviate nelle immediatezze del fatto, grazie anche all’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente, hanno permesso di incastrare la responsabile, una donna di 27anni originaria della Romania, già nota alle forze dell’ordine, che è stata rintracciata a soli 50 metri dal luogo dell’incendio. ​La donna, tenuto conto della gravità del fatto nonché della sua pericolosità sociale, è stata arrestata e portata alla Casa Circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di udienza il giudice ha convalidato l’arresto con immediata scarcerazione e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il passato burrascoso

Negli ultimi mesi la donna, dalla ricostruzione dei fatti si è resa protagonista di molteplici vandalismi anche sul territorio di Cadoneghe. Qui la ventisettenne ha alzato più volte il tiro minacciando di morte il sindaco Marco Schiesaro, lasciando scritte intimidatorie sui muri comunali, attendendo più volte il primo cittadino fuori dal suo ufficio. Situazioni queste che avevano portato Schiesaro a denunciarla e a chiedere un supporto logistico anche al questore Marco Odorisio per arrivare a capo della vicenda. Per la donna proprio in questi giorni era in arrivo un daspo, ma quanto avvenuto nel weekend ha peggiorato ulteriormente la sua situazione con la giustizia.