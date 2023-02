Si sente male al mercato e muore poco dopo in ospedale

Si è sentito male al mercato e subito dopo il ricovero in ospedale il suo cuore ha cessato di battere. Malore questa mattina, 22 febbraio, in piazza Castello a Camposampiero in occasione del tradizionale mercato settimanale. Intorno alle 11 una pattuglia della Polizia Locale della Federazione impegnata nel servizio di controllo è stata avvicinata da un uomo, che ha avvisato gli agenti che un signore, P.F. di 83 anni del posto, mentre si trovava in fila ad aspettare il proprio turno davanti al furgone di alimentari che vende formaggi è stramazzato al suolo privo di sensi.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione degli agenti l'uomo sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere i sensi. Soccorso da alcune persone gli è stato praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 subito avvertita. All'arrivo dei sanitari l'anziano è stato stabilizzato e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Camposampiero dove però poco è deceduto. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno Piccione che ha messo la salma a disposizione dei familiari per organizzare le esequie.