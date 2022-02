Rubata l'auto con i cani dentro: gli animali sono stati ritrovati e stanno bene

Sono stati ritrovati a Bovolenta, dopo due notti senza notizie, i cani Siria e Ugo. Il meticcio simil pastor tedesco e l'Amstaff erano dentro a una gabbia all'interno dell'auto, rinvenuta anche quella dai carabinieri di Piove di Sacco, ma aperta e senza chiavi, che sabato 12 febbraio era stata rubata al centro di addestramento cani in via Albarea a Pianiga (Venezia).

Il fatto

Rintracciati lunedì 14 febbraio, i due animali si trovavano sui posti dietro con i finestrini un po' abbassati, nell'area di parcheggio di alcuni condomini a Bovolenta. Gli animali a quanto si è saputo dalle prime notizie stanno bene, verranno controllati, ma sono in buone condizioni e non sono apparsi spaventati. Del loro ritrovamento ha dato notizia l'Oipa di Treviso su Facebook che aveva condiviso la ricerca degli animali dopo che sabato pomeriggio era sparita l'auto della proprietaria, Elisa Guadagnin (un'addestratrice), con i cani a bordo del veicolo rubato posti all'interno di un kennel. A lasciarli dentro l'area privata del centro a Pianiga, per il tempo necessario a concludere una lezione di addestramento, era stata la stessa proprietaria. «Avevo appoggiato la borsa all'interno dell'area recintata e, a 50 metri, parcheggiato la macchina con Siria e Ugo all'interno. Eravamo in quattro al centro, nessuno si è accorto di niente - aveva spiegato - fatto sta che quando mi sono girata l'auto non c'era più». Controllando se ci fosse la borsa si è quindi accorta che era stata presa anche quella, in cui c'erano le chiavi della macchina trovate e utilizzate evidentemente da chi si è allontanato a bordo del veicolo. «Tengano pure l'auto, io sono pronta a offrire una ricompensa se mi faranno riavere i due animali. Potrebbero essere rimasti chiusi in gabbia, magari per timore a liberarli. Mi auguro non se ne siano disfatti e non li abbiano abbandonati» aveva detto Guadagnin.