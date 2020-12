Deve scontare 4 anni per spaccio, viene catturato in stazione dalla Squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile lo hanno rintracciato in stazione e portato in carcere dove dovrà scontare 4 anni per spaccio.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 30 dicembre i poliziotti della Squadra mobile hanno catturato un 32enne tunisino destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Padova. Dall’analisi dei tabulati telefonici gli agenti hanno capito che l’uomo si trovava nella zona tra Mestre e Venezia e hanno inviato una descrizione dettagliata corredata di foto a tutti gli uffici territoriali. Uno dei poliziotti della polizia municipale di Venezia lo ha riconosciuto alla stazione di Mestre dove i colleghi padovani si sono precipitati per la cattura. L’uomo è già stato condannato per spaccio di eroina nel 2018 e, una volta rimesso in libertà, è stato arrestato di nuovo nel giugno del 2019.