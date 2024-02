Latitante da tre anni si è riciclato come parcheggiatore abusivo: arrestato

Per sbarcare il lunario e fuggire alla giustizia si era riciclato in parcheggiatore abusivo. Ieri pomeriggio, 8 febbraio, però, la latitanza di un nigeriano di 39 anni è terminata e per lui si sono aperte le porte del carcere. Deve scontare una pena di 6 anni e cinque mesi. Tale condanna è stata emessa dalla Corte di Assise Appello di Firenze per tratta e commercio di schiavi, estorsione e prostituzione commessi tra Pistoia, Prato e Roma nel 2017 in concorso con altri connazionali, ai danni di diverse donne. L'uomo che nel 2021 si è sottratto alla giustizia rendendosi irreperibile è stato accompagnato al Due Palazzi di Padova come disposto dall'autorità giudiziaria.

Cosa è successo

Parcheggiatore abusivo ricercato per una pena da scontare. In carcere un 39enne originario della Nigeria. Ieri, durante il mercato settimanale di Casalserugo, alcuni residenti hanno segnalato ai carabinieri che nel parcheggio adiacente un uomo stava chiedendo soldi per parcheggiare l’auto. Individuata la persona segnalata, i militari gli hanno chiesto le generalità e, poiché sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in caserma per essere sottoposto a identificazione. Poco dopo gli esiti degli accertamenti dattiloscopici hanno rivelato che l’uomo non solo ha declinato false generalità, ma che aveva in pendenza un ordine di esecuzione pena di 6 anni e 5 mesi.