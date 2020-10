Cede il container, operaio viene travolto nel cuore della notte: ferito e soccorso

Paura la notte scorsa verso l'1 circa quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nuova Zelanda all'interno della sede di un corriere nazionale per il cedimento di una staffa di un container scarrabile durante la movimentazione di carico scarico

I soccorsi

Il problema ha causato il ferito di un operaio. L’uomo infortunato è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. I pompieri intervenuti con due squadre, hanno provveduto con l’autogrù al recupero del container e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto il personale dello Spisal per determinare le cause dell’incidente e la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.