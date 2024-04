Sale il livello del Brenta, cinque amici in trappola salvati dai vigili del fuoco

Hanno studiato un modo originale, ma rischioso di trascorrere la notte tra Pasqua e Pasquetta. Cinque amici si sono attrezzati per crearsi un giaciglio di fortuna in un isolotto del Brenta all'altezza di Santa Croce Bigolina di Cittadella. L'avventura è iniziata nel migliore dei modi, ma oggi primo aprile l'acqua del Brenta è salita e la compagnia di amici si è trovata in trappola. Hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per essere salvati, non essendoci più gli estremi per tornare a riva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

L'allarme, lanciato direttamente dai "naufraghi" è stato lanciato alla centrale operativa del 112 e del 115. Più pattuglie dei carabinieri e mezzi dei vigili del fuoco nel pomeriggio odierno si sono recate sul luogo della segnalazione. Sono in corso le operazioni di recupero, che si stanno svolgendo senza particolari emergenze. I ragazzi rimasti intrappolati stanno bene, ovviamente si sono spaventati viste le condizioni del letto del fiume che sono cambiate improvvisamente, ma alla fine sono potuti rientrare a casa sani e salvi. I cinque giovani si trovavano sull’isolotto da ieri per trascorrere in campeggio le festività Pasquali, quando oggi per le piogge incessanti il fiume si è alzato e hanno chiesto aiuto, non riuscendo più ad attraversare il fiume. Le squadre dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento da Padova e da Vicenza con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno raggiunto i ragazzi sull’isolotto con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati hanno fatto indossare loro l’attrezzatura di sicurezza e li hanno poi recuperati con il gommone con una manovra denominata “Tirolese”.