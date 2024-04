Gestore di un lavaggio camion arrotondava con sigarette di contrabbando

Nel bar di Piazzola sul Brenta il commerciante riusciva a piazzare le sigarette ai clienti senza avere regolare licenza. Nel piazzale di lavaggio mezzi pesanti il responsabile come "secondo lavoro" piazzava agli interessati "bionde" di contrabbando. Per il primo caso oltre ad una sanzione che verrà elevata dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è prevista la sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni. Al titolare del parcheggio di lavaggio mezzi oltre alla sanzione per le sigarette trovate, in arrivo anche una denuncia penale visto che è stato riscontrato l'abbandono di rifiuti non pericolosi legati alla sua attività. Le due distinte operazioni si sono concretizzate nell'ultima settimana a cavallo tra il 10 e il 15 aprile.

Al bar di Piazzola

Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Cittadella coordinati dal capitano Fabio Caira hanno eseguito un’attività ispettiva nei confronti di un bar a Piazzola sul Brenta, dove, nel corso di un controllo, è stata riscontrata la presenza di generi di monopolio in un piccolo vano posto sotto il registratore di cassa, occultato alla vista da una tenda. Da un’ispezione più approfondita, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 113 pacchetti di tabacchi lavorati nazionali, posti in libera vendita senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il piazzale di Cittadella

Nel corso di un altro accertamento le fiamme gialle sono andate in una ditta di Cittadella utilizzata per area parcheggio e lavaggio mezzi pesanti dove sono state rinvenute e sequestrate sigarette di provenienza estera di contrabbando del peso di oltre 1,5 chili, detenute presso il domicilio del legale rappresentante in violazione delle norme doganali. Tale intervento condotto dalle Fiamme Gialle cittadellesi, che comporta sanzioni amministrative fino a 8mila euro, ha consentito di procedere alla constatazione, congiuntamente a personale tecnico dell’Arpav di Padova, di violazioni alle disposizioni in materia ambientale relative all’abbandono di rifiuti non pericolosi sul luogo di esercizio dell’attività controllata. Nello specifico materiale organico residuo dei lavaggi dei singoli camion utilizzati soprattutto dalle aziende agricole del luogo. All’amministratore dell’azienda, denunciato alla locale Procura della Repubblica di Padova, con l'accusa di deposito incontrollato di rifiuti, è stato prescritto un termine di 60 giorni per il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale.