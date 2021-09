Coltivava marijuana in casa, le piante alte due metri: 54enne denunciato

Una piccola coltivazione di marijuana in casa, un arresto, tre denunce. È l’attività di un solo giorno di lavoro della Squadra mobile.

I fatti

Martedì 14 settembre i poliziotti della Mobile hanno denunciato un 54enne romeno perché l’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, in casa aveva una piccola coltivazione di marijuana: sei piante anche di due metri di altezza. È stato denunciato per spaccio. Oltre a lui sono stati denunciati per lo stesso reato un 24enne nigeriano sorpreso a spacciare eroina e un 25enne tunisino fermato con delle dosi di hashish. È stato rintracciato anche un 37enne, con precedenti per spaccio e danneggiamento, destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura: dal dicembre scorso l’uomo è stato arrestato tre volte e ora si trova in carcere. Dovrà scontare 4 mesi di arresti domiciliari un marocchino di 30 anni che qualche anno fa ha scagliato in via Goito un posacenere contro un’auto, a bordo della quale c’era una donna, rimasta ferita.