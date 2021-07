Al controllo il passeggero si agita e insulta i carabinieri: denunciato lui e l'amico

Era un semplice controllo ma il passeggero si è talmente infastidito che ha iniziato a urlare e insultare i carabinieri. Soprattutto dopo che questi hanno trovato in auto un coltello cutter.

La vicenda

Nella serata di lunedì 19 luglio i carabinieri hanno fermato in via Marconi a Selvazzano Dentro un’auto per un controllo. Alla guida c’era un 22enne moldavo residente a Padova mentre il passeggero era un 22enne romeno di Saccolongo. Quando i carabinieri hanno trovato il coltello cutter il passeggero ha cominciato a urlare e insultare i militari con una grande foga: l’autista è stato denunciato per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere, l’amico per oltraggio a pubblico ufficiale.