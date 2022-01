Doppio suicidio in pieno centro: Michele e Valentina si sono impiccati nella tromba delle scale

Si sono tolti la vita assieme, impiccandosi nella tromba delle scale di una palazzina disabitata: Michele Schiavon, 54 anni, e Valentina Costa, 36 anni, si sono suicidati nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio a Padova.

Il fatto

È successo in via San Giovanni di Verdara: ignoti i motivi del tragico gesto, così come non si conosce l'identità della persona che ha chiamato il 118 per avvisare dell'accaduto visto che nel mini-condominio della zona residenziale ci sono tre appartamenti ma al momento sfitti, anche se il 54enne (con importanti precedenti per dipendenza da alcol e stupefacenti) era in possesso delle chiavi dello stabile. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Padova con i colleghi della stazione di Prato della Valle, giunti sul posto insieme al nucleo investigativo del comando provinciale per i rilievi del caso. Una decisione difficile da comprendere, quella di Michele e Valentina, soprattutto alla luce di quanto pubblicato sui rispettivi profili social: su quello Instagram della 36enne, infatti, sono presenti numerose foto e video dei due fidanzati, sorridenti e felici.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 199 284284; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678.